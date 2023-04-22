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N-TV: танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта на Украине, но не участвуют в боях

Силовые структуры

Переданные Украине танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта. Об этом сообщает немецкая телекомпания n-tv со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

N-TV: танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта на Украине, но не участвуют в боях

Отмечается, что эти танки ещё не участвуют в боях. Задействованы они будут в готовящемся контрнаступлении, начало которого задерживается из-за погоды.

Также проблемой является большое количество минных полей, которые создали российские военные для противодействия в том числе и новым западным танкам.

Сегодня в Германии должно начаться обучение солдат ВСУ использованию танков Leopard 1, добавил телеканал.

Ранее в Сети появилось видео с колонной танков Leopard 2А4 и американских БТР M113, утопающих в грязи где-то на Украине.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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