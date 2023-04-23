Владимир Рогов объяснил начало украинского контрнаступления именно 30 апреля

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные аналитики и источники в Киеве утверждают, что контрнаступление украинских войск начнётся 30 апреля. Представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов объяснил, почему командование ВСУ выбрало именно этот день.

Председателя движения "Мы вместе с Россией" уверен, что атаку украинские власти решили приурочить к годовщине смерти Гитлера.

"Учитывая то, как (украинский — Прим. ред.) нацистский режим поклоняется, следует нацистам Германии, я не исключаю, что к дате своего идейного лидера Гитлера, 30 апреля, режим Зеленского попытается нанести какие-то удары", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".

Рогов добавил, что даже если ВСУ удастся захватить крошечную территорию, киевские власти объявляет о большой победе.

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