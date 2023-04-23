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Владимир Рогов объяснил начало украинского контрнаступления именно 30 апреля

0:55
Силовые структуры

Западные аналитики и источники в Киеве утверждают, что контрнаступление украинских войск начнётся 30 апреля. Представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов объяснил, почему командование ВСУ выбрало именно этот день.

Владимир Рогов объяснил начало украинского контрнаступления именно 30 апреля

Председателя движения "Мы вместе с Россией" уверен, что атаку украинские власти решили приурочить к годовщине смерти Гитлера.

"Учитывая то, как (украинский — Прим. ред.) нацистский режим поклоняется, следует нацистам Германии, я не исключаю, что к дате своего идейного лидера Гитлера, 30 апреля, режим Зеленского попытается нанести какие-то удары", — пояснил он в интервью изданию "Украина.ру".

Рогов добавил, что даже если ВСУ удастся захватить крошечную территорию, киевские власти объявляет о большой победе.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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