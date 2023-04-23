Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
The National Interest: с Россией пора дружить, иначе США заплатят огромную цену
Уфимцы пожаловались на школы: переполнены и выглядят как "барак для скота"
The Times: на время СВО украинки превратились в живые инкубаторы для иностранцев
РИА Новости: ВСУ придумали схему грабежа мирных людей
Британцы осудили слова депутата Сили о подготовке к войне с Россией — Бредятина какая-то!
В Перми дочь погибшей сотрудницы порохового завода отсудила 4 миллиона рублей
Захарова с иронией отреагировала на призыв Украины к Западу дать больше оружия
В США призвали Байдена открыто говорить о своём здоровье: Он слишком стар
Economist о контрнаступлении Украины: ВСУ рискуют попасть в окружение

Военный историк Драбкин: ВС России не выдержат первый удар наступления ВСУ в Запорожье

Силовые структуры

Контрнаступление украинских войск начнётся на Запорожском направлении с сокрушительного удара, уверен военный историк Артём Драбкин.

Военный историк Драбкин: ВС России не выдержат первый удар наступления ВСУ в Запорожье

ВСУ возьмут населённые пункты Пологи и Токмак, затем форсируют Днепр, стремясь расчленить российскую группировку на две части, пояснил он.

"Вряд ли мы выдержим первый удар ВСУ. Это всегда так. Если противник владеет инициативой, он может вычислить ваши слабые места", — добавил Драбкин в интервью изданию "Украина.ру".

Киев может использовать тактику гитлеровских войск, удержав ключевую точку, которая затем станет остриём контрудара по открытому флангу российских сил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? Всё, что известно сейчас
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Финский наёмник показал видео после прилёта российской ракеты

В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.

РВ: финский наёмник показал кадры после удара армии России, уничтожившего 120 иностранных боевиков
РИА Новости перечислило артистов, предсказавших свою гибель
Известные артисты предсказал свою гибель
Боевики ВСУ посмотрели в камеру дрона за секунды до смерти
Польша готовится вступить в военный конфликт с РФ
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
Колонна танков Leopard 2 ползёт по грязи где-то на Украине: военкоры показали новое видео
Бомбы ВС РФ поставили Украину и США в тупик — Asia Times
Бомбы ВС РФ поставили Украину и США в тупик — Asia Times
Последние материалы
РИА Новости: ВСУ придумали схему грабежа мирных людей
Британцы осудили слова депутата Сили о подготовке к войне с Россией — Бредятина какая-то!
В Перми дочь погибшей сотрудницы порохового завода отсудила 4 миллиона рублей
Захарова с иронией отреагировала на призыв Украины к Западу дать больше оружия
В США призвали Байдена открыто говорить о своём здоровье: Он слишком стар
Economist о контрнаступлении Украины: ВСУ рискуют попасть в окружение
Лукаку отменили дисквалификацию в знак борьбы с расизмом
Быстров о матче 24-го тура РПЛ: "Динамо" — позор"
Флой Мейвезер раскритиковал боксёрские организации и предложил свой титул
Сестра баскетболиста НБА получила пожизненное за убийство человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников