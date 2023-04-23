Военный историк Драбкин: ВС России не выдержат первый удар наступления ВСУ в Запорожье

Контрнаступление украинских войск начнётся на Запорожском направлении с сокрушительного удара, уверен военный историк Артём Драбкин.

ВСУ возьмут населённые пункты Пологи и Токмак, затем форсируют Днепр, стремясь расчленить российскую группировку на две части, пояснил он.

"Вряд ли мы выдержим первый удар ВСУ. Это всегда так. Если противник владеет инициативой, он может вычислить ваши слабые места", — добавил Драбкин в интервью изданию "Украина.ру".

Киев может использовать тактику гитлеровских войск, удержав ключевую точку, которая затем станет остриём контрудара по открытому флангу российских сил.

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