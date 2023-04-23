Отсиживаться не буду: полковой батюшка спас 13 десантников

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Мариуполе полковой священник Сергий Качёв получил ранение рук и бедра, но вытащил 13 бойцов из-под огня ВСУ. По словам самого батюшки, "отсиживаться в кустах", когда свои в опасности, нельзя.

В зону СВО священник отправился из Уссурийска в составе 83-й бригады ВДВ. А в марте 2022 года отправился в самую на тот момент горячую точку боевых действий — Мариуполь.

"Колонна десантников на бронетехнике вступила в бой. Пошёл ответный миномётный обстрел. Рядом с нашей машиной разорвался снаряд. Ранило первых ребят. Я выскочил из машины и побежал к одному бойцу, наклонился, чтобы понять, что с ним. В эти доли секунды над моей головой пролетела ещё одна мина и разорвалась совсем рядом — осколки попали по моим рукам, пробило обе кисти навылет", — рассказал отец Сергий aif.ru.

По словам батюшки, если бы не раненый боец, снаряд прилетел бы в голову. В Донбасс же Сергий ездит начиная с 2014 года. Говорит, нельзя оставаться в стороне, когда народ просит помощи.

"Господь дал шанс выжить, значит, надо жить!" И ребятам всем говорю: "Раз мы выжили, нельзя унывать!", — резюмировал батюшка.

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