Дезертир-азовец* девять месяцев копал окопы для российских бойцов

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчик нацбата "Азов"*, которому удалось сбежать в Мариуполе с завода Ильича, в течение девяти месяцев притворялся, что он — мирный житель, оказывая помощь российским солдатам.

Младший сержант Михаил Матьсюк успел прослужить в "Азове"* 3,5 месяца, а когда началась российская спецоперация на Украине, дезертировал из своего подразделения, которое на тот момент было дислоцировано в Мариуполе на заводе имени Ильича.

Боевик рассказал, что из 20 человек в составе подразделения все "начали разбегаться кто куда". Дойдя до блокпоста 105-го полка Народной милиции ДНР, "азовец"* сообщил, что является простым строителем. И после этого целый месяц жил с российскими военными, оказывая им помощь по хозяйству и в рытье окопов.

"Я представился, что я мирный, приехал на стройку работать, попал снаряд, жить негде. На блокпосте копал окоп в 105-м полку", — сказал Матьсюк в разговоре с РИА Новости.

После этого боевик оказался в районе Волновахи, где до ноября 2022 года также помогал солдатам рыть окопы.

13января 2023 года Матьсюка задержали бойцы ВС РФ.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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