Минобороны: ВС России в Харькове уничтожили цеха по ремонту беспилотников ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы в Харькове уничтожили цеха по ремонту беспилотных летательных аппаратов армии Украины.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на брифинг Минобороны РФ.

"Армия РФ в районе Харькова поразила цеха, в которых ремонтировали и испытывали украинские реактивные БПЛА "Стриж", — цитирует ведущий Первого канала военное ведомство.

Также в Донецкой Народной Республике, в районе посёлка Серебрянка был уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского батальона 58-й мотопехотной бригады, подытожил Осташко.