Российские Вооружённые силы в Харькове уничтожили цеха по ремонту беспилотных летательных аппаратов армии Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на брифинг Минобороны РФ.
"Армия РФ в районе Харькова поразила цеха, в которых ремонтировали и испытывали украинские реактивные БПЛА "Стриж", — цитирует ведущий Первого канала военное ведомство.
Также в Донецкой Народной Республике, в районе посёлка Серебрянка был уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского батальона 58-й мотопехотной бригады, подытожил Осташко.
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