Взрывы после российских ударов продолжаются уже в Харьковском районе Украины.
Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов.
Местные паблики вечером 22 апреля сообщили о вероятной работе комплексов С-300 армии России.
Также сообщается, что на одном из инфраструктурных объектах в Харькове после российских ударов началось сильное возгорание. Прилёт "русской ракеты" вызвал пожар в Новобаварском районе, подтверждают местные жители.
Ранее эксперты высказались о том, что пора оставить в покое трансформаторы и ударить по "киевской Рублёвке".
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Некоторые "солдаты удачи" отличаются особой жестокостью.