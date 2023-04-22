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Взрывы и пожар в Харьковском районе: сообщается о работе российских С-300

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Силовые структуры

Взрывы после российских ударов продолжаются уже в Харьковском районе Украины.

Взрывы и пожар в Харьковском районе: сообщается о работе российских С-300

Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов.

Местные паблики вечером 22 апреля сообщили о вероятной работе комплексов С-300 армии России.

Также сообщается, что на одном из инфраструктурных объектах в Харькове после российских ударов началось сильное возгорание. Прилёт "русской ракеты" вызвал пожар в Новобаварском районе, подтверждают местные жители.

Ранее эксперты высказались о том, что пора оставить в покое трансформаторы и ударить по "киевской Рублёвке".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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