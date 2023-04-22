Взрывы и пожар в Харьковском районе: сообщается о работе российских С-300

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Взрывы после российских ударов продолжаются уже в Харьковском районе Украины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Олег Синегубов.

Местные паблики вечером 22 апреля сообщили о вероятной работе комплексов С-300 армии России.

Также сообщается, что на одном из инфраструктурных объектах в Харькове после российских ударов началось сильное возгорание. Прилёт "русской ракеты" вызвал пожар в Новобаварском районе, подтверждают местные жители.

Ранее эксперты высказались о том, что пора оставить в покое трансформаторы и ударить по "киевской Рублёвке".