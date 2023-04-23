WSJ: армия Украины может применить летнюю стратегию 2022 года при контрнаступлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления могут применить стратегию, к которой Киев обращался летом 2022 года, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на экс-командира одного из батальонов Британии Бена Барри.

Он напомнил, что в тот период украинские власти публично заявляли о готовящемся нападении на Херсонскую область, однако основные удары были нанесены по другому району боевых действий. Как пояснил экс-военнослужащий, боевики ВСУ способны реализовать одну большую атаку или же несколько разных по своей интенсивности атак.

"Украинские силы могут применить стратегию, использованную прошлым летом. Тогда Киев озвучивал планы по штурму Херсонской области, но ударил по совершенно другому направлению", — напомнил Барри.

По его словам, украинские солдаты хотят подорвать обороноспособность ВС РФ. Он допустил, что в ходе полномасштабного наступления киевский режим будет пытаться различными способами обмануть российскую армию.

Ранее экс-агент разведывательной службы Британии MI-6 Аластер Крук назвал чушью высказывания о том, что контрнаступление ВСУ испугает Москву и спровоцирует панику внутри России.

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