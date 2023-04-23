Экс-агент разведывательной службы Великобритании MI-6 Аластер Крук раскритиковал Киев и его западных партнёров за громкие заявления о готовящемся контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), которое якобы напугает Россию.
Он усомнился в том, что Украине удастся провести успешную наступательную операцию. По его мнению, Киев и Запад придерживаются "магического мышления", сообщая о грядущих панике и кризисе в России после начала полномасштабной атаки ВСУ. Как пояснил бывший сотрудник MI-6, слова украинских политиков о том, что РФ испугается контрнаступления, не соответствуют реальной жизни.
"Считаю, у них есть ощущение, что заявление авторитетного человека "Мы собираемся провести самое большое наступление со времён Второй мировой войны", напугает российские войска. Конечно, это чушь!" — подчеркнул Крук в эфире Judging Freedom.
Ранее журналисты New York Times, ссылаясь на попавшие в Сеть секретные файлы Пентагона, проинформировали, что Украине не хватит западных танков и артиллерии для успешного контрнаступления.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.