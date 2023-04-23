Российские военные продвинулись западнее Угледара в ДНР

В воскресенье появилась информация с мест о продвижении российских войск западнее Угледара в ДНР. Об этом сообщает "Военная хроника".

Большие потери, по предварительным данным, понесли украинские боевики из бригады территориальной обороны. Они отошли на более выгодные позиции севернее от населённого пункта Нескучное.

К утру противник попытался прощупать оборону российских войск силами двух диверсионно-разведывательных групп, однако они были уничтожены спецназовцами.

Военные РФ продвинулись по Нескучному и вплотную приблизились к Великой Новосёлке, где находится мощный укрепрайон, который обороняют две механизированные бригады ВСУ и многочисленные нацформирования, добавили авторы издания.

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