В воскресенье появилась информация с мест о продвижении российских войск западнее Угледара в ДНР. Об этом сообщает "Военная хроника".
Большие потери, по предварительным данным, понесли украинские боевики из бригады территориальной обороны. Они отошли на более выгодные позиции севернее от населённого пункта Нескучное.
К утру противник попытался прощупать оборону российских войск силами двух диверсионно-разведывательных групп, однако они были уничтожены спецназовцами.
Военные РФ продвинулись по Нескучному и вплотную приблизились к Великой Новосёлке, где находится мощный укрепрайон, который обороняют две механизированные бригады ВСУ и многочисленные нацформирования, добавили авторы издания.
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