Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронетехнике попытались прорвать фронт в зоне спецоперации, но были разгромлены. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в воскресенье в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские боевики атаковали позиции российских военных на одном из участков фронта, но понесли потери убитыми и ранеными, техника также была уничтожена. Четверо всушников были захвачены в плен.
На допросе они заявили, что командование поставило задачу выдвинуться на позиции, заверив, что "там свои". В итоге их просто бросили без поддержки на верную гибель.
Ранее российский военный показал переписку боевиков ВСУ в телефоне, оставленном ими при отступлении с позиций.
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