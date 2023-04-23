"РВ": ВСУ попытались прорвать фронт на бронетехнике, но были разгромлены

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) на бронетехнике попытались прорвать фронт в зоне спецоперации, но были разгромлены. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в воскресенье в своём Telegram-канале.

Отмечается, что украинские боевики атаковали позиции российских военных на одном из участков фронта, но понесли потери убитыми и ранеными, техника также была уничтожена. Четверо всушников были захвачены в плен.

На допросе они заявили, что командование поставило задачу выдвинуться на позиции, заверив, что "там свои". В итоге их просто бросили без поддержки на верную гибель.

Ранее российский военный показал переписку боевиков ВСУ в телефоне, оставленном ими при отступлении с позиций.

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