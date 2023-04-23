РВ: бойцы отряда "Херсон" ответили на слухи о "каких-то боях" с ВСУ на левом берегу Днепра

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из отряда Союза добровольцев Донбасса "Херсон" ответили на слухи о том, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы заняли плацдарм на левом берегу Днепра, и там ведутся какие-то бои. Бойцы записали обращение, которое публикуют военные корреспонденты "Русской Весны".

Русские добровольцы призвали граждан России, жителей Херсонской области, не поддаваться панике. По их словам, все утверждения о занятии украинцами плацдарма в Алёшках или о боях там являются дезинформацией.

Бойцы заверили, что они вместе с Армией России занимают прежние рубежи, охраняя покой мирных жителей.

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