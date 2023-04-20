В Сети появилось видео, снятое в четверг жителем города Новая Каховка Херсонской области. Мужчина под звуки перестрелки, которая ведётся где-то вдалеке, утверждает за кадром, что начались "серьёзные" боевые действия. По его мнению, это может быть началом контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).
Но на самом деле в районе Новой Каховки и на ближайших участках фронта никаких боёв нет, отметили военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале. Бойцы с места сообщают, что в районе полная тишина, никаких мифических контрнаступлений не было и нет.
Российские военные стреляют время от времени по противоположному берегу Днепра, где замечают активность противника. На видео как раз попал один из таких случаев ведения огня.
Напомним, вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ уже идёт.
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