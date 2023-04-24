Российские ВКС начали массово сносить в Угледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) многоэтажные дома, которые превратили в свои базы вооружённые силы Украины (ВСУ), "умными бомбами". Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры опубликовали новые кадры, на которых видно, что разрушены несколько домов.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ создают из многоэтажек укреплённые опорные пункты с квартирами, которые превращают в огневые точки. Противник оборудует наблюдательные пункты на крышах, корректируя оттуда огонь.
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