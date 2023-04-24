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Марочко: ВСУ потеряли за неделю более 4000 боевиков убитыми

0:53
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшую неделю убитыми четыре тысячи солдат, однако киевские власти записали 90 процентов этих потерь в пропавшие без вести, чтобы скрыть информацию от родственников погибших. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Марочко: ВСУ потеряли за неделю более 4000 боевиков убитыми

По словам эксперта, безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, при этом официально признаны погибшими только 10 процентов из них.

Собеседник издания также добавил, что с целью получить объективную информацию о судьбе близких родственники уничтоженных всушников под страхом уголовного преследования вынуждены обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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