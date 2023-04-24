Марочко: ВСУ потеряли за неделю более 4000 боевиков убитыми

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшую неделю убитыми четыре тысячи солдат, однако киевские власти записали 90 процентов этих потерь в пропавшие без вести, чтобы скрыть информацию от родственников погибших. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, при этом официально признаны погибшими только 10 процентов из них.

Собеседник издания также добавил, что с целью получить объективную информацию о судьбе близких родственники уничтоженных всушников под страхом уголовного преследования вынуждены обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР.

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