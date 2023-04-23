Российские военные из группировки "О" захватили в районе Кременной в ЛНР позиции и подразделение десанта вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе наступательной операции "Отважных" были окружены и сдались в плен боевики 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
На допросе они рассказали о больших потерях в подразделении. По словам боевиков, за вечер могли выносить от трёх до шести раненых. Также много украинцев сдаются в плен.
Ранее сегодня стало известно о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике на одном из участков фронта.
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