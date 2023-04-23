РВ: военные РФ из группировки "О" взяли в плен подразделение десанта ВСУ под Кременной

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из группировки "О" захватили в районе Кременной в ЛНР позиции и подразделение десанта вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе наступательной операции "Отважных" были окружены и сдались в плен боевики 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

На допросе они рассказали о больших потерях в подразделении. По словам боевиков, за вечер могли выносить от трёх до шести раненых. Также много украинцев сдаются в плен.

Ранее сегодня стало известно о попытке прорыва ВСУ на бронетехнике на одном из участков фронта.

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