Российские разведчики навели артиллерию на боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки под Донецком, где продолжаются ожесточённые бои. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Перемещение отряда пехоты ВСУ было обнаружено разведчиками подразделения спецназа ВС РФ в ходе ведения наблюдения в ночное время суток. По выявленной цели был скорректирован огонь артиллерии, в результате противник понёс тяжёлые потери.
Ранее сообщалось, что военные РФ из группировки "О" захватили позиции и взяли в плен подразделение десанта ВСУ под Кременной в ЛНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.