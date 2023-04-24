РВ: разведчики спецназа ВС РФ навели артиллерию на пехоту ВСУ под Авдеевкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские разведчики навели артиллерию на боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки под Донецком, где продолжаются ожесточённые бои. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Перемещение отряда пехоты ВСУ было обнаружено разведчиками подразделения спецназа ВС РФ в ходе ведения наблюдения в ночное время суток. По выявленной цели был скорректирован огонь артиллерии, в результате противник понёс тяжёлые потери.

Ранее сообщалось, что военные РФ из группировки "О" захватили позиции и взяли в плен подразделение десанта ВСУ под Кременной в ЛНР.