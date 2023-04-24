На одном из направлений спецоперации боевики украинской армии пытались замаскировать свои позиции. Однако один из них показал неприличный жест в сторону, где находился российский снайпер и отслеживал действия противника.
В результате по украинским солдатам отработала снайперская винтовка TSVL-8 М4 Антиматерия. Военный ВСУ был ликвидирован на расстоянии 1190 метров, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
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Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.