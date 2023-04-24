РВ: снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На одном из направлений спецоперации боевики украинской армии пытались замаскировать свои позиции. Однако один из них показал неприличный жест в сторону, где находился российский снайпер и отслеживал действия противника.

В результате по украинским солдатам отработала снайперская винтовка TSVL-8 М4 Антиматерия. Военный ВСУ был ликвидирован на расстоянии 1190 метров, сообщили военные корреспонденты "Русской весны".