Снайпер ВС РФ уничтожил двух иностранных наёмников одним выстрелом

Якутский снайпер в ходе спецоперации на Украине одним ударом уничтожил сразу двух иностранных наёмников. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

Российская разведка зафиксировала место дислокации боевиков и передала координаты снайперу.

На опубликованных кадрах видно, что изначально наёмники находились довольно далеко друг от друга. Затем один из них подошёл к своему сослуживцу, после чего снайпер сделал один точный выстрел.

"Это те парни, которые попадают в глаз белке, а бронекастрюля — лёгкая мишень", — отметили военкоры.