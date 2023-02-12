Якутский снайпер в ходе спецоперации на Украине одним ударом уничтожил сразу двух иностранных наёмников. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Российская разведка зафиксировала место дислокации боевиков и передала координаты снайперу.
На опубликованных кадрах видно, что изначально наёмники находились довольно далеко друг от друга. Затем один из них подошёл к своему сослуживцу, после чего снайпер сделал один точный выстрел.
"Это те парни, которые попадают в глаз белке, а бронекастрюля — лёгкая мишень", — отметили военкоры.
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