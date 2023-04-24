The Washington Post: Украина планировала нанести удары по Москве или Новороссийску 24 февраля 2023 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты проанализировали оказавшийся в Сети документ агентства нацбезопасности США. По данным СМИ, Киев намеревался атаковать российскую территорию 24 февраля 2023 года.

Однако, как подчеркнули в The Washington Post, Вашингтон попросил Украину отложить нападение.

"Кирилл Буданов, руководитель управления военной разведки Украины поручил одному из своих офицеров "приготовиться нанести массовые удары 24 февраля", — написали в СМИ.

Вместе с этим в издании добавили, что украинские власти раздумывали над атакой на Москву и Новороссийск.

Журналисты отметили, что документ был опубликован 13 февраля. В этот день Штаты призвали американцев уехать из России.

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