Американские журналисты проанализировали оказавшийся в Сети документ агентства нацбезопасности США. По данным СМИ, Киев намеревался атаковать российскую территорию 24 февраля 2023 года.
Однако, как подчеркнули в The Washington Post, Вашингтон попросил Украину отложить нападение.
"Кирилл Буданов, руководитель управления военной разведки Украины поручил одному из своих офицеров "приготовиться нанести массовые удары 24 февраля", — написали в СМИ.
Вместе с этим в издании добавили, что украинские власти раздумывали над атакой на Москву и Новороссийск.
Журналисты отметили, что документ был опубликован 13 февраля. В этот день Штаты призвали американцев уехать из России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.