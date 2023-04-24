The Washington Post: в Киеве признают, что часть операций армии Украины контролируют США

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Часть чиновников на Украине признаёт, что ход ряда миссий ВСУ контролирует Вашингтон, заявили американские журналисты.

"Украинские чиновники уже давно в частном порядке говорят, что США де-факто контролируют некоторые военные операции", — написали в The Washington Post.

Как напомнили в СМИ, Штаты передают Киеву ракетные системы. При этом, по информации издания, армия Украины обычно не применяет их без согласования и получения координат со стороны американской базы в Европе.

Ранее командующий ВСУ в Харьковской области Сергей Мельник признал, что они всегда будут сталкиваться с недостатком живой силы и техники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.