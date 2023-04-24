В Сети появились кадры с морскими дронами вооружённых сил Украины (ВСУ), которые попытались ночью прорваться в гавань Севастополя. Видео публикуют военные эксперты в своих Telegram-каналах.
Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что киевским режимом минувшей ночью была предпринята попытка атаковать базу Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Все три были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте силами противоподводно-диверсионного обеспечения.
Видео взрыва одного из дронов, снятое жителями города, Pravda.Ru уже публиковала ранее.
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