Опубликованы видеокадры прохода морских дронов ВСУ в гавань Севастополя

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры с морскими дронами вооружённых сил Украины (ВСУ), которые попытались ночью прорваться в гавань Севастополя. Видео публикуют военные эксперты в своих Telegram-каналах.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что киевским режимом минувшей ночью была предпринята попытка атаковать базу Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Все три были уничтожены на подходе к Севастопольской бухте силами противоподводно-диверсионного обеспечения.

Видео взрыва одного из дронов, снятое жителями города, Pravda.Ru уже публиковала ранее.