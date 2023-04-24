В Сети появилось видео ночной атаки морских беспилотников ВСУ на Севастополь

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня ночью вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать бухту Севастополя с помощью морских надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

По его словам один из дронов взорвался сам, второй был уничтожен силами Черноморского флота. Никакие объекты повреждены не были.

В Сети также появилось видео с моментом атаки. Запись опубликовал в соцсетях один из местных жителей. На кадрах слышен звук мощного взрыва, после чего в небо поднимается огромный столб пламени.

Утром в понедельник власти сообщили, что рейд в Севастопольской бухте перекрыт, движение морского транспорта остановлено.