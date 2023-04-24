Сегодня ночью вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать бухту Севастополя с помощью морских надводных беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
По его словам один из дронов взорвался сам, второй был уничтожен силами Черноморского флота. Никакие объекты повреждены не были.
В Сети также появилось видео с моментом атаки. Запись опубликовал в соцсетях один из местных жителей. На кадрах слышен звук мощного взрыва, после чего в небо поднимается огромный столб пламени.
Утром в понедельник власти сообщили, что рейд в Севастопольской бухте перекрыт, движение морского транспорта остановлено.
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