"Тут будет ад": ВСУ меняют озвучку роликов с российскими бойцами на призывы о помощи

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ изобрели новый способ психологической атаки на российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".

Украинские специалисты взяли видеоролик, записанный российскими бойцами, и наложили на него другую аудиодорожку. В результате получились кадры, на которых военнослужащие ВС РФ якобы рассказывают о тяжёлом положении на фронте и просят командование прислать им подкрепление.

"Тут будет ад, пришлите подкрепление, пока не поздно!", — якобы говорит российский военнослужащий.

Журналистам удалось обнаружить оригинальное видео. На нём боец с Запорожского фронта рассказал авторское стихотворение, передающее то, что происходит на передовых позициях.

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