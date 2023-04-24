ВСУ изобрели новый способ психологической атаки на российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал "RV".
Украинские специалисты взяли видеоролик, записанный российскими бойцами, и наложили на него другую аудиодорожку. В результате получились кадры, на которых военнослужащие ВС РФ якобы рассказывают о тяжёлом положении на фронте и просят командование прислать им подкрепление.
"Тут будет ад, пришлите подкрепление, пока не поздно!", — якобы говорит российский военнослужащий.
Журналистам удалось обнаружить оригинальное видео. На нём боец с Запорожского фронта рассказал авторское стихотворение, передающее то, что происходит на передовых позициях.
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