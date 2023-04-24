Куйбышевский район Донецка стал мишенью для украинских войск. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на территорию города выпустили две ракеты, начинённые противотанковыми минами. Информации о пострадавших пока нет.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район), выпущено две ракеты MFOM AT2 (начинённые противотанковыми минами АТ2)"
Напомним, что ранее под прицел ВСУ попал город Ровеньки в Луганской Народной Республике: его обстреляли при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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