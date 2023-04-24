ВСУ при обстреле Донецка использовали ракеты с противотанковыми минами

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Куйбышевский район Донецка стал мишенью для украинских войск. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на территорию города выпустили две ракеты, начинённые противотанковыми минами. Информации о пострадавших пока нет.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район), выпущено две ракеты MFOM AT2 (начинённые противотанковыми минами АТ2)"

Напомним, что ранее под прицел ВСУ попал город Ровеньки в Луганской Народной Республике: его обстреляли при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).