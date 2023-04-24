Российские ВКС нанесли удар "умными бомбами" ФАБ-500 по расположению боевиков ВСУ из 73-го центра Сил специальных операций на одном из островов у Херсона. Об этом сообщают военкоры в соцсетях. Также публикуется и подтверждающее видео.
На кадрах зафиксировано два точных попадания по засевшим в домах спецназовцам. В результате они были уничтожены.
Репортёры отметили, что чувствовать себя в безопасности ВСУ не могут и в самом временно оккупированном Херсоне. Там также был вскрыт и ликвидирован пункт наблюдения украинских боевиков.
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Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.