МК: Леонков заявил, что ВС Украины изменили тактику в боях за Артёмовск

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генштаб ВСУ сейчас меняет тактику обороны в Артёмовске (Бахмуте), Авдеевке и Угледаре — в важных городах, где сейчас идут бои. До этого основным принципом обороны украинских войск было создание укрепрайонов из высоких зданий, однако высокоточные бомбы быстро разрушают такую защиту. Об этом проинформировал военный эксперт Алексей Леонков, который в интервью с "МК" прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что теперь ВСУ сосредоточатся на применении квадрокоптеров — маленьких беспилотных летательных аппаратов с камерами, которые могут постоянно находиться в воздухе и сообщать об обстановке.

В России уже заявили о том, что готовят средства борьбы с такими БПЛА. Леонков также добавил, что изменение тактики украинских сил вряд ли удивит ВС РФ. Эксперт отметил, что ВСУ почти полностью потеряли контроль над Бахмутом.

"Украинское командование в панике, потому что они как профессионалы понимают, что изменение тактики уже не поможет", — заключил Леонков.

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