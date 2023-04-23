Рожин заявил, что генерал "Климат" победил ВС Украины в боях за Артёмовск

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Борис Рожин в своём Telegram-канале оценивает ситуацию в Артёмовске (Бахмуте), где идут ожесточённые бои.

В течение нескольких недель Генштаб ВС Украины информирует об ухудшении ситуации на данном направлении из-за погодных условий. Это препятствует закреплению войск киевского режима в городе, несмотря на то, что у них достаточно профессиональных военных, вооружения и боеприпасов.

В данном случае проблема связана с неблагоприятными погодными условиями, которые дали преимущество генералу "Климату" перед украинской армией, отмечает Рожин.

Уже зимой Генштаб ВСУ знал, что весной в районе города ожидается сильная распутица. Специальный отдел занимается вопросами погоды при планировании операций, и ВСУ надеялись на то, что благодаря жёсткой обороне наступление ВС РФ замедлится. Армия Украины надеялась удержать снабжение по асфальтированным дорогам.

"Не смогли. И теперь пытаются свалить всё на погоду", — отметил Рожин.

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