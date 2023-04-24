МК: Хатылев заявил, что США помогают ВСУ выбирать маршрут для дронов и наводят на цель в РФ

Дроны, которые вооружённые силы Украины (ВСУ) запускают по России, однозначно сопровождают и наводят на цель. Об этом рассказал полковник войск ПВО в отставке Сергей Хатылев в беседе с МК".

Он объяснил, по какому принципу ВСУ выбирают маршруты для полёта беспилотников.

По словам эксперта, мониторинг всей ситуации вдоль всей границы проводит радиотехническая разведка США. И они чётко знают, если какой-то один дивизион такого-то полка ПВО находится на техническом обслуживании, значит на его участке ответственности, который прикрывает пока другой дивизион, зона поражения уменьшилась.

Воспользоваться этим могут ВСУ, отправив беспилотник, летящий на предельно малой для комплекса С-400 высоте в 10-15 метров, безопасным маршрутом.

"Для зенитных комплексов ближнего действия "Панцирь", работающих, в том числе по низколетящим целям, дроны — тоже очень неудобная цель", — добавил полковник.

Напомним, сегодня в Подмосковье неподалеку от Ногинска снова был обнаружен упавший украинский дрон. Эксперты предположили, что он мог лететь на одну из частей противовоздушной обороны.

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