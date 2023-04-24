МК: выяснилось, куда мог лететь упавший в Подмосковье дрон ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский беспилотник, упавший в воскресенье недалеко от дачного товарищества "Заря" в Подмосковье, мог направляться на военный объект. Об этом пишет "МК".

Как стало известно изданию, целью дрона могла быть одна из частей противовоздушной обороны, которая находится значительно восточнее того места, где рухнул беспилотник.

Напомним, летательный аппарат упал из-за того, что у него кончилось топливо. Местная жительница заявила правоохранителям, что заметила ещё один БПЛА, летевший на сравнительно небольшой высоте примерно в том же направлении.

Ранее было опубликовано видео ночной атаки морских беспилотников ВСУ на Севастополь.

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