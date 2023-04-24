Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гроссмейстер о борьбе российского и китайского шахматиста за чемпионство: у Непомнящего есть небольшое преимущество
"РВ": опубликовано первое видео с американским ЗРК Patriot на Украине
Эдуард Басурин заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в зоне спецоперации на Украине
Кривонос: РФ способна начать наступление на Украину со всех сторон
Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях
Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступление Киева физически не может состояться
Кива: Кличко в Вашингтоне обсуждает детали переворота на Украине
Директор Наталии Власовой рассказал об улучшении её самочувствия: готовы отключить от ИВЛ
"МК": Коротченко предложил действовать "как большевики" с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном

Dziennik Polityczny: в Польше формируют "международный корпус" для операций на Украине

1:00
Силовые структуры

Стало известно о создании в Польше литовско-польско-украинского корпуса с базой в Люблине и Яворове. Об этом сообщает Dziennik Polityczny.

Dziennik Polityczny: в Польше формируют "международный корпус" для операций на Украине

Журналист издания Якуб Мозняк пишет, что корпус численностью 20-25 тысяч человек по плану должен быть приведён в боевую готовность уже в июле этого года и его, вероятно, задействуют в неких "международных операциях" на территории Украины.

Также отмечается, что основу корпуса помимо поляков составят граждане Украины и Литвы с польскими корнями.

По словам автора статьи, по поводу самой структуры корпуса начинает появляться разная информация. Как следует из попавших в Сеть фотоснимков и данных с литовских сайтов, корпус представляет собой военное формирование, состоящее из трёх бригад. Причём украинская бригада будет располагаться на Яворовском полигоне в Львовской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинский боевик в слезах о потерях ВСУ: "Мне тяжело это видеть"

ВСУ несут большие потери в зоне СВО.

РВ: военнослужащий ВСУ в слезах заявил о "бойне", где гибнут украинские солдаты
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
Артисты в России столкнулись с отменой концертов
МИД РФ послал устрашающие послания США
Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Наёмники из Франции расстреляли пленных российских бойцов
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Последние материалы
Кива: Кличко в Вашингтоне обсуждает детали переворота на Украине
Директор Наталии Власовой рассказал об улучшении её самочувствия: готовы отключить от ИВЛ
"МК": Коротченко предложил действовать "как большевики" с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном
Баширов: СВО может закончиться раньше, чем все ожидают
Lada Granta с 16-клапанным двигателем: Цены и технические характеристики
Самые популярные автомобили с АКПП в России в 2023 году: Китайские автомобили доминируют в списке 10 лучших
Tesla заявляет, что ее батареи теряют 12% своей емкости после 320 000 километров пробега
Политолог о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: Китай твёрдо озвучил свою позицию Киеву и Западу
2024 Range Rover Sport SV готов к суете, грохоту и дрифту
NetEase: Мишустин сообщил хорошую для РФ новость, ставшую неожиданностью для Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников