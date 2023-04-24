Dziennik Polityczny: в Польше формируют "международный корпус" для операций на Украине

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стало известно о создании в Польше литовско-польско-украинского корпуса с базой в Люблине и Яворове. Об этом сообщает Dziennik Polityczny.

Журналист издания Якуб Мозняк пишет, что корпус численностью 20-25 тысяч человек по плану должен быть приведён в боевую готовность уже в июле этого года и его, вероятно, задействуют в неких "международных операциях" на территории Украины.

Также отмечается, что основу корпуса помимо поляков составят граждане Украины и Литвы с польскими корнями.

По словам автора статьи, по поводу самой структуры корпуса начинает появляться разная информация. Как следует из попавших в Сеть фотоснимков и данных с литовских сайтов, корпус представляет собой военное формирование, состоящее из трёх бригад. Причём украинская бригада будет располагаться на Яворовском полигоне в Львовской области.

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