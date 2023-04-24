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История об уничтожении "Кинжалом" бункера с генералами НАТО на Украине дошла до США

1:26
Силовые структуры

История об уничтожении ракетой "Кинжал" под Львовом секретного бункера управления с генералами и старшими офицерами стран НАТО дошла до американской публики. Об этом рассказал независимый политолог, журналист из США Гилберт Доктороу в эфире американского телеканала, отвечая на вопрос ведущего ток-шоу, что это была за новость, о которой нет информации в Гугле.

История об уничтожении "Кинжалом" бункера с генералами НАТО на Украине дошла до США

Эксперт объяснил, что после того, как украинские диверсанты организовали теракт в Брянской области, убив нескольких человек, русские устроили атаку возмездия, впервые применив шесть гиперзвуковых ракет под названием "Кинжал".

"Одна из них упала недалеко от Львова, западной столицы Украины. И эта ракета с обычным вооружением, благодаря законам физики, которые заключаются в том, что масса и скорость дают огромный удар, смогла спуститься и разрушить глубоко построенный бетонный бункер, где 300 высших западных и украинских офицеров управляли коммуникациями от имени НАТО на Украине", — добавил аналитик.

Он также спросил ведущего, читал ли он об этом в американской прессе, на что получил отрицательный ответ.

По мнению политолога, если бы об этом писали в газетах, то в США начались бы огромные волнения и всё закончилось бы обменом ядерными ударами с Россией, чего не хотят ни американцы, ни русские.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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