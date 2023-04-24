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NavalNews: Россия защищает Севастополь боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны

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Силовые структуры

Защита Севастополя "усилена боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны".

NavalNews: Россия защищает Севастополь боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны

Об этом сообщает издание NavalNews.

"Вход в Севастопольскую гавань теперь защищён не менее чем шестью слоями физических барьеров. Всё это добавляется к патрульным катерам, вертолётным патрулям, дельфинам против дайверов и огневым точкам", — пишет издание.

Военные моряки России усилили оборону после того, как осенью 2022 года украинцы провели безуспешную атаку морскими беспилотными аппаратами на Севастополь.

Затем 22 марта 2023 года украинские дроны опять ударили, снова не причинив вреда РФ, однако смогли проникнуть во внутреннюю гавань Крыма. И последние российские средства защиты являются ответом на это, пишет автор Хай Саттон.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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