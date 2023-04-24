NavalNews: Россия защищает Севастополь боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Защита Севастополя "усилена боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны".

Об этом сообщает издание NavalNews.

"Вход в Севастопольскую гавань теперь защищён не менее чем шестью слоями физических барьеров. Всё это добавляется к патрульным катерам, вертолётным патрулям, дельфинам против дайверов и огневым точкам", — пишет издание.

Военные моряки России усилили оборону после того, как осенью 2022 года украинцы провели безуспешную атаку морскими беспилотными аппаратами на Севастополь.

Затем 22 марта 2023 года украинские дроны опять ударили, снова не причинив вреда РФ, однако смогли проникнуть во внутреннюю гавань Крыма. И последние российские средства защиты являются ответом на это, пишет автор Хай Саттон.