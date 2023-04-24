От слива тайн Пентагона, в которых якобы виновен 21-летний член Нацгвардии Массачусетса Джек Тейшейру, в итоге выиграет Киев.
Об этом сказал глава окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус.
"Из всего, что произошло, выиграла Украина. Почему Конгресс сегодня на ушах стоит, особенно республиканцы? Они говорят — мы должны не просто восполнить обещанное Украине по системам ПВО, но и дать наступательные виды вооружений, антикорабельные ракеты. Вот это очень важно, — цитирует Пинкуса "ПолитНавигатор".
Сегодня Севастополь — это сосредоточие кораблей ЧФ РФ — носителей "крылатого оружия", отметил американец. Он предложил бить по ним антикорабельными ракетами.
Из 100 млрд долларов предоставленной помощи киевскому режиму фактически оприходовано 75 млрд, и неизрасходованные средства надо пустить на поставки ЗРК Patriot, подытожил Пинкус, кстати, соратник Дональда Трампа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.