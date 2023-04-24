Соратник Трампа советует бить по Севастополю антикорабельными ракетами

1:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

От слива тайн Пентагона, в которых якобы виновен 21-летний член Нацгвардии Массачусетса Джек Тейшейру, в итоге выиграет Киев.

Об этом сказал глава окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"Из всего, что произошло, выиграла Украина. Почему Конгресс сегодня на ушах стоит, особенно республиканцы? Они говорят — мы должны не просто восполнить обещанное Украине по системам ПВО, но и дать наступательные виды вооружений, антикорабельные ракеты. Вот это очень важно, — цитирует Пинкуса "ПолитНавигатор".

Сегодня Севастополь — это сосредоточие кораблей ЧФ РФ — носителей "крылатого оружия", отметил американец. Он предложил бить по ним антикорабельными ракетами.

Из 100 млрд долларов предоставленной помощи киевскому режиму фактически оприходовано 75 млрд, и неизрасходованные средства надо пустить на поставки ЗРК Patriot, подытожил Пинкус, кстати, соратник Дональда Трампа.