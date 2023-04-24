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Соратник Трампа советует бить по Севастополю антикорабельными ракетами

1:56
Силовые структуры

От слива тайн Пентагона, в которых якобы виновен 21-летний член Нацгвардии Массачусетса Джек Тейшейру, в итоге выиграет Киев.

Соратник Трампа советует бить по Севастополю антикорабельными ракетами

Об этом сказал глава окружного отделения Республиканской партии штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"Из всего, что произошло, выиграла Украина. Почему Конгресс сегодня на ушах стоит, особенно республиканцы? Они говорят — мы должны не просто восполнить обещанное Украине по системам ПВО, но и дать наступательные виды вооружений, антикорабельные ракеты. Вот это очень важно, — цитирует Пинкуса "ПолитНавигатор".

Сегодня Севастополь — это сосредоточие кораблей ЧФ РФ — носителей "крылатого оружия", отметил американец. Он предложил бить по ним антикорабельными ракетами.

Из 100 млрд долларов предоставленной помощи киевскому режиму фактически оприходовано 75 млрд, и неизрасходованные средства надо пустить на поставки ЗРК Patriot, подытожил Пинкус, кстати, соратник Дональда Трампа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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