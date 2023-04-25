Российские подразделения развивают наступление с четырёх направлений, продавливая оборону украинских войск в районе Авдеевки.
Как сообщает "Русская весна", ссылаясь на украинских военных аналитиков, тяжёлые столкновения не прекращаются в этой зоне боевых действий.
"Жестокие бои у Авдеевки: армия России продавливает оборону ВСУ, наступая с четырёх направлений", — пояснили специалисты.
Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается на участке Опытное — Водяное, ведь здесь Вооружённые силы России предпринимают попытки прорыва к Северному. По словам экспертов, у Водяного армия РФ также стремится продвинуться вперёд вдоль лесополос.
Аналитики добавили, что в районе Первомайского ВС России планируют прорвать оборону украинских подразделений. Кроме того, российские военные успешно наступают на участке Красногоровка — Каменка.
Ранее войска РФ устроили "огненный ад" для ВСУ под Авдеевкой, ударив зажигательными боеприпасами.
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