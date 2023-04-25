RusVesna: ВС РФ наступают с четырёх направлений, продавливая оборону ВСУ у Авдеевки

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения развивают наступление с четырёх направлений, продавливая оборону украинских войск в районе Авдеевки.

Как сообщает "Русская весна", ссылаясь на украинских военных аналитиков, тяжёлые столкновения не прекращаются в этой зоне боевых действий.

"Жестокие бои у Авдеевки: армия России продавливает оборону ВСУ, наступая с четырёх направлений", — пояснили специалисты.

Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается на участке Опытное — Водяное, ведь здесь Вооружённые силы России предпринимают попытки прорыва к Северному. По словам экспертов, у Водяного армия РФ также стремится продвинуться вперёд вдоль лесополос.

Аналитики добавили, что в районе Первомайского ВС России планируют прорвать оборону украинских подразделений. Кроме того, российские военные успешно наступают на участке Красногоровка — Каменка.

Ранее войска РФ устроили "огненный ад" для ВСУ под Авдеевкой, ударив зажигательными боеприпасами.

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