Российские военные продолжают уничтожать личный состав и технику вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.
Отмечается, что от ударов артиллерии у оккупантов в буквальном смысле горит земля под ногами. Удары зажигательными боеприпасами по позициям боевиков нанесли артиллерийские расчёты 1487-го полка. Они устроили для ВСУ огненный ад.
Ранее военкоры опубликовали видео удара ВКС РФ "умными бомбами" по базе спецназа ВСУ на островах у Херсона.
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Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.