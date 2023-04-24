Военные РФ устроили "огненный ад" для ВСУ под Авдеевкой, ударив зажигательными боеприпасами

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать личный состав и технику вооружённых сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Отмечается, что от ударов артиллерии у оккупантов в буквальном смысле горит земля под ногами. Удары зажигательными боеприпасами по позициям боевиков нанесли артиллерийские расчёты 1487-го полка. Они устроили для ВСУ огненный ад.

Ранее военкоры опубликовали видео удара ВКС РФ "умными бомбами" по базе спецназа ВСУ на островах у Херсона.