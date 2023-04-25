РВ: видео с разведывательного дрона показало работу "умных бомб" ВКС РФ в Угледаре

Российский беспилотник заснял результат применения высокоточных корректируемых авиационных бомб по многоэтажкам в Угледаре, которые ВСУ превратили в крепости и опорные пункты.

Как рассказали военкоры, неприятель устраивает в уцелевших квартирах огневые точки, а на крышах домов располагаются наблюдательные пункты корректировщиков огня, откуда противник руководит артиллерией. Чтобы не терять бойцов в ликвидации этих укреплений, в боях за город широко применяется авиация ВКС РФ.

Судя по опубликованным изданием "Русская весна" кадрам, ожесточённые бои в населённом пункте идут за каждый квартал. Украинские силы пытаются любым способом задержать продвижение Вооруженных сил России.

Ранее минометчики группировки "Запад" метким выстрелом уничтожили склад боеприпасов ВСУ и отправили боевика в полёт.