NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провального контрнаступления

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Окно, которое позволяет Киеву продолжать вооружённое противостояние с ВС России, не может всегда оставаться открытым. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, украинское руководство рискует потерять поддержку со стороны Запада, если военные ВСУ провалят контрнаступление.

"Без решающей победы на линии соприкосновения западная поддержка Украины может ослабнуть", — подчёркивается в материале.

Авторы публикации отметили, что при таком сценарии США и их союзники, скорее всего, начнут оказывать давление на Киев, призывая его приступить к серьёзным переговорам о прекращении или заморозке боевых действий.

Они убеждены: после контрнаступления ВСУ западные страны уже не смогут восстановить резервы Украины и помочь Киеву подготовиться к новым атакам. Как подчеркнули журналисты, Запад столкнулся с истощением арсеналов военной техники на фоне масштабной поддержки украинской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.