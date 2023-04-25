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NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провального контрнаступления

1:04
Силовые структуры

Окно, которое позволяет Киеву продолжать вооружённое противостояние с ВС России, не может всегда оставаться открытым. Об этом сообщает The New York Times.

NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провального контрнаступления

По информации издания, украинское руководство рискует потерять поддержку со стороны Запада, если военные ВСУ провалят контрнаступление.

"Без решающей победы на линии соприкосновения западная поддержка Украины может ослабнуть", — подчёркивается в материале.

Авторы публикации отметили, что при таком сценарии США и их союзники, скорее всего, начнут оказывать давление на Киев, призывая его приступить к серьёзным переговорам о прекращении или заморозке боевых действий.

Они убеждены: после контрнаступления ВСУ западные страны уже не смогут восстановить резервы Украины и помочь Киеву подготовиться к новым атакам. Как подчеркнули журналисты, Запад столкнулся с истощением арсеналов военной техники на фоне масштабной поддержки украинской армии.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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