Илон Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к последствиям провала Украины

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский бизнесмен Илон Маск счёл "содержательной" статью газеты Politico о тайной подготовке Вашингтона к последствиям неудачной наступательной операции Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В материале издания сообщается, что провал контрнаступления Киева, скорее всего, повлечёт за собой обвинения в адрес президента США Джо Байдена со стороны американских политиков и лидеров других государств.

Эту публикацию в своём Twitter* оценил Дэвид Сакс, который является известным американским предпринимателем и другом Маска. Бизнесмен напомнил, что совсем недавно Вашингтон выражал уверенность в победе Украины. Он обратил внимание на начавшееся в США беспокойство из-за риска провального контрнаступления ВСУ.

"Содержательная статья", — прокомментировал Маск запись Сакса.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на появившиеся в Сети данные Пентагона, проинформировали, что украинское контрнаступление может начаться 30 апреля.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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