Подполковник Марочко заявил об активизации диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко проинформировал об активизации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины на Купянском направлении.

По его словам, российские разведчики только за последние сутки обнаружили признаки работы порядка пяти отрядов диверсантов ВСУ в этой зоне боевых действий.

"На Купянском направлении отмечается активизация ДРГ противника в связи с относительной нормализацией погодных условий", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что одну из диверсионных групп выявили у Стельмаховки. Как пояснил подполковник, подразделения РФ нанесли удары по боевикам ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что киевский режим стал перебрасывать большое количество мобилизованных солдат на передовые позиции. При этом он подчеркнул: многие военнослужащие не проходили подготовку перед отправлением на линию соприкосновения.

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