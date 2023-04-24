Марочко: Киев начал отправлять на передовую большое число новых мобилизованных

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В район проведения Россией специальной военной операции командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) начало отправлять много новых мобилизованных солдат. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС, ссылаясь на данные разведки.

По словам военного эксперта, свежемобилизованные граждане Украины начали поступать в зону боевых действий в большом количестве. При этом основная часть рекрутов сразу отправляется на линию фронта, не проходя никакого обучения.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ потеряли за неделю более 4 000 боевиков убитыми, но их записывают в пропавшие без вести, чтобы скрыть информацию от родственников.

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