Украинец показал, что осталось от казармы ВСУ после попадания авиабомбы ВКС РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских соцсетях распространяется видеоролик, записанный солдатом ВСУ. Военнослужащий показал казарму, в которую попала российская бомба.

Как гласит подпись под публикацией, ударом ВСК РФ было уничтожено расположение 40-го отдельного стрелкового батальона украинской армии.

"Результат атаки по объекту ВСУ российской высокоточной авиабомбы с модулями планирования и коррекции", — прокомментировал видео телеведущий Руслан Осташко.

Автор ролик отмечает, что мощным взрывом даже бетон был превращён в мелкий щебень.

Ранее подполковник ЛНР рассказал о перестрелке между украинскими солдатами и грузинскими наёмниками, которая закончилась убийством троих военнослужащих.

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