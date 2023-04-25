В украинских соцсетях распространяется видеоролик, записанный солдатом ВСУ. Военнослужащий показал казарму, в которую попала российская бомба.
Как гласит подпись под публикацией, ударом ВСК РФ было уничтожено расположение 40-го отдельного стрелкового батальона украинской армии.
"Результат атаки по объекту ВСУ российской высокоточной авиабомбы с модулями планирования и коррекции", — прокомментировал видео телеведущий Руслан Осташко.
Автор ролик отмечает, что мощным взрывом даже бетон был превращён в мелкий щебень.
Ранее подполковник ЛНР рассказал о перестрелке между украинскими солдатами и грузинскими наёмниками, которая закончилась убийством троих военнослужащих.
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