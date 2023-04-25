Марочко: украинские солдаты устроили перестрелку с грузинскими наёмниками ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия несёт небоевые потери из-за внутренних конфликтов между военнослужащими, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Накануне солдаты ВСУ схватились за оружие, когда командование потребовало от них уступить оборудованный опорный пункт наёмникам из Грузии.

"Между украинскими националистами и грузинскими наёмниками возник конфликт на почве того, что украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный ими ПВД (пункт временной дислокации. — Прим. ред.)", — пояснил отставной полковник ЛНР в интервью агентству РИА Новости.

Спор о принадлежности укрепления быстро перерос в словесную перепалку, которая закончилась перестрелкой, добавил Марочко. Он заявил, что в результате инцидента было ранено семь человек и трое солдат убиты.

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