Украинский глава Зеленский использует ситуацию вокруг "контрнаступления" ВСУ для вовлечения североатлантического блока НАТО в конфликт и его расширения.
Об этом на YouTube-канале Judging Freedom рассказал подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер.
"Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства НАТО. Именно на это рассчитывают украинцы", — отметил американский офицер.
Президент Украины использует тактику "беспомощной барышни", вечно сообщая о нехватке вооружения, и так пытается вынудить Запад выделить Киеву еще поддержки и заставить военный блок прямо участвовать в конфликте, подытожил Шаффер.
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