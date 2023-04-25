Подполковник США: Зеленский хочет вмешательства альянса НАТО в украинский конфликт

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский глава Зеленский использует ситуацию вокруг "контрнаступления" ВСУ для вовлечения североатлантического блока НАТО в конфликт и его расширения.

Об этом на YouTube-канале Judging Freedom рассказал подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер.

"Он пытается заставить Запад оказать большую поддержку ради достижения собственных целей: продолжить и расширить конфликт и попытаться добиться непосредственно вмешательства НАТО. Именно на это рассчитывают украинцы", — отметил американский офицер.

Президент Украины использует тактику "беспомощной барышни", вечно сообщая о нехватке вооружения, и так пытается вынудить Запад выделить Киеву еще поддержки и заставить военный блок прямо участвовать в конфликте, подытожил Шаффер.