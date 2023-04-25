Жители освобождённого Мариуполя заметили в городе технику с украинскими флагами

Жители Мариуполя, освобождённого российскими войсками, заметили на одной из улиц города тяжёлую технику с флагами Украины.

Как сообщает Страна.ua, появление таких танков, скорее всего, связано с тем, что россияне снимают фильм о боевых действиях на территории Мариуполя. Судя по видеоролику, опубликованном в Telegram-канале издания, местных жителей встревожила техника с украинскими флагами.

"Что там такое?" — испуганно произнесла женщина, увидев танки.

Отмечается, что улица, где проходят съёмки, перекрыта полицейскими.

Ранее военспец Василий Дандыкин допустил попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) "рвануть" на Мариуполь в ходе контрнаступления. По его словам, Киев планирует выйти к Азовскому морю для перекрытия сухопутного коридора в Крым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.