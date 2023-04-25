ЗРК Patriot поможет: в Киеве анонсируют конец "русского господства" в воздухе

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев выходит на новый уровень противостояния ракетам и самолётам РФ.

Об этом сообщил глава New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Если мы сравним ПВО и ОБ ВСУ на данный момент и на 24 февраля 2022 года — это совершенно разные вещи. То есть украинская система ПВО существенно усилилась. И на тот момент украинское ПВО не позволило господствовать в воздухе", — цитирует украинского аналитика "ПолитНавигатор".

По его словам, украинская ПВО и сейчас не позволяет ВКС РФ даже близко подлетать, и они запускают ракеты за зонами действия противовоздушной обороны ВСУ, а появление ЗРК "Патриот" поменяет ситуацию.

Скоро авиация русских и приблизиться не сможет к украинской границе, заявил эксперт, добавив, что ВСУ хотели бы получить ещё больше западных систем ПВО.