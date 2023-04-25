Киев выходит на новый уровень противостояния ракетам и самолётам РФ.
Об этом сообщил глава New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Если мы сравним ПВО и ОБ ВСУ на данный момент и на 24 февраля 2022 года — это совершенно разные вещи. То есть украинская система ПВО существенно усилилась. И на тот момент украинское ПВО не позволило господствовать в воздухе", — цитирует украинского аналитика "ПолитНавигатор".
По его словам, украинская ПВО и сейчас не позволяет ВКС РФ даже близко подлетать, и они запускают ракеты за зонами действия противовоздушной обороны ВСУ, а появление ЗРК "Патриот" поменяет ситуацию.
Скоро авиация русских и приблизиться не сможет к украинской границе, заявил эксперт, добавив, что ВСУ хотели бы получить ещё больше западных систем ПВО.
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