Медведев выступил за "тихий раздел" Украины

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предпочёл бы "тихий раздел" Украины, а не её членство в военно-политическом блоке НАТО или мировую войну.

"Забрать себе западные регионы Украины Польша, да, скажем прямо, и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет", — подчеркнул российский политик во время марафона "Знание".

По данным чиновника, польские власти обсуждают с представителями Киева формирование конфедерации. Варшава хочет быстрее получить контроль над чужими территориями, воспользоваться возможностями, отметил Медведев. При этом он добавил, что граждане Украины выступают против присоединения страны к республике.

Вместе с этим зампред СБ сказал: люди помнят, что в Польше их считали скотом и рабами. Сейчас отношение к беженцам и сотрудникам с Украины улучшилось не слишком сильно, отметил экс-глава РФ.

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