РВ: отступающие из Артёмовска боевики ВСУ взорвали телебашню

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), покидая западные кварталы Артёмовска, взорвали 85-метровую телебашню, с помощью которой ретранслировались телевизионные и радиосигналы.

Как сообщает "Русская весна", украинские подразделения готовятся к бегству из города, уничтожая важные объекты инфраструктуры. Отмечается, что башня практически полностью разрушена, на земле остались лишь части её металлического каркаса.

"Отступая из западных кварталов Бахмута, ВСУ подорвали башню", — подтвердили военкоры.

По информации издания, телебашня находилась неподалёку от Индустриального колледжа Артёмовска.

Ранее стало известно, что ВСУ на Артёмовском направлении обстреляли дом, в подвале которого мирные жители прятались от украинских снарядов. Бойцы РФ помогли им выйти и перебраться в безопасное здание.

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