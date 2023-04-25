Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), покидая западные кварталы Артёмовска, взорвали 85-метровую телебашню, с помощью которой ретранслировались телевизионные и радиосигналы.
Как сообщает "Русская весна", украинские подразделения готовятся к бегству из города, уничтожая важные объекты инфраструктуры. Отмечается, что башня практически полностью разрушена, на земле остались лишь части её металлического каркаса.
"Отступая из западных кварталов Бахмута, ВСУ подорвали башню", — подтвердили военкоры.
По информации издания, телебашня находилась неподалёку от Индустриального колледжа Артёмовска.
Ранее стало известно, что ВСУ на Артёмовском направлении обстреляли дом, в подвале которого мирные жители прятались от украинских снарядов. Бойцы РФ помогли им выйти и перебраться в безопасное здание.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.