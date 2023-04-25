ТАСС: ВСУ обстреляли дом в Артёмовске, в котором мирные жители прятались от снарядов

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики обстреляли дом в Артёмовске, в подвале которого мирные жители прятались от снарядов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свидетельницу ЧП по имени Марина, гражданские смогли выжить лишь благодаря помощи со стороны солдат ВС России. По словам женщины, националисты намеревались осуществить штурм здания, где укрывались её семья и соседи.

"Были ужасные обстрелы", — подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что российским военнослужащим пришлось взорвать угол дома, после чего гражданские смогли выйти на безопасную часть улицы, где не было обстрелов ВСУ. В дальнейшем мирные жители в сопровождении бойцов РФ перебежали в новое укрытие, уточнила Марина.

Женщина также поделилась, что её уже эвакуировали из Артёмовска.

Ранее военспец Алексей Леонков проинформировал о резкой смене тактики ВСУ на Артёмовском направлении. Эксперт пояснил, что националисты начали активно применять квадрокоптеры в этой зоне боёв.

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