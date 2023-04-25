Политолог Ищенко раскрыл самый простой способ запустить войну альянса НАТО и России

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что существует один самый лёгкий метод запустить вооружённое столкновение военно-политического блока НАТО и Москвы.

По словам эксперта, конфликт начнётся, если противник заблокирует Калининград. В таком случае российские власти атакуют Литву или Польшу, предупредил специалист. По его мнению, решить этот вопрос дипломатическим путём невозможно.

"Прорумынское правительство Майи Санду (президента Молдавии. — Прим. ред.) спасти от падения под давлением оппозиции может только война с Приднестровьем. В Кишинёве и Бухаресте надеются, что России будет не до этого и из-за нескольких населённых пунктов Москва в войну с членом НАТО не вступит", — добавил политолог, слова которого приводит "Военное дело".

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